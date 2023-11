La Roma è pronta a tornare sul mercato di gennaio per regalare un nuovo difensore in prestito a Mourinho. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in lista ci sono i nomi di Eric Dier (Tottenham), Jakub Kiwior (Arsenal), Finn Van Breemen (Basilea), Oumar Solet (Salisburgo), Malang Sarr e Trevoh Chalobah (Chelsea).