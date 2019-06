Secondo Leggo la chiave per sbloccare l'empasse tra Roma e Napoli per Manolas è rappresentata da Mertens. I giallorossi, infatti, hanno bisogno di liquidità entro il 30 giugno e non possono fare sconti sui 36 milioni della clausola del greco. Che però verrebbero "restituiti" a luglio al Napoli proprio per arrivare a Martens che a 32 anni e col contratto in scadenza 2020 non è più ritenuto incedibile soprattutto alla luce dell'arrivo di James Rodriguez. Nell'affare potrebbe finire pure Diawara.