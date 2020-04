Mertens piace da tempo alla Roma così come piace il contratto in scadenza del belga che sarà uno dei piatti forti nel prossimo mercato degli svincolati, ma secondo il Daily Mail le possibilità che vada al Chelsea sono molto alte. Merito del tecnico dei Blues Frenkie Lampard, che avrebbe già contattato telefonicamente il giocatore per convincerlo a scegliere Stamford Bridge. Fonti del club di Abramovich si dicono fiduciose sull’arrivo del belga. Su di lui oltre ai giallorossi anche l’Inter. Lo stesso Napoli spera di trovare un accordo per farlo restare al San Paolo.