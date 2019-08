Diego Perotti e il lungo calvario. Come un anno fa, si è fermato prima ancora di cominciare per colpa dell’ennesimo infortunio. Su Instagram, la moglie ha pubblicato un messaggio di sostegno, in un momento difficile: “Spero che tu cada. Che tu cada mille volte e che ti rialzi una in più. Che rompi tutte le ossa del tuo corpo, sbandando in questo sport rischioso che chiamiamo vita. E che ne valga la pena. Spero che tu lo faccia e che, naturalmente, siamo pietre sotto l’occhio vigile di coloro che credono che si romperanno. Ma non si rompono. Spero che nulla possa spezzarti in due. Spero che recupererai le pulsazioni e riavrai di nuovo l’impulso. Stringere i denti e dire al mondo che sai solo come camminare in avanti e che se cammini all’indietro è solo per ricordarti che hai combattuto in posti peggiori. Che qui siamo venuti a giocare. Tu giochi. Che le cose più forti sono quelle nate nelle avversità”.