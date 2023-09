La Roma è già sul mercato. Come riportato dal portale brasiliano BolaVip, Tiago Pinto starebbe monitorando le prestazioni di Lucas Piton. Il terzino sinistro classe 2000 (con passaporto italiano) in questa stagione è diventato un punto fermo del Vasco da Gama di Ramon Diaz che lo ha schierato in campo in 23 occasioni (3 assist). La Roma spera di strappare il giocatore alla concorrenza per circa 8 milioni di euro, presentando la prima offerta già nella prossima finestra di mercato.