Quasi duemila tifosi, non distanziati e urlanti per fare gli auguri alla Roma che oggiIn questo momentoe raggiungere così il Pantheon tra fumogeni, cori e bandiere.e sono partiti i primi cori di protesta. Da qualche minuto è arrivato il via libera e i duemila tifosi stanno percorrendo il Corso per arrivare sin sotto via Uffici del Vicario dove nel 1927 è nata la Roma e dove a mezzanotte andrà in scena una coreografia.