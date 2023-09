Roma-Milan 1-2 (primo tempo 0-1)



Reti: 9' rig. Giroud, 48' Leao, 93' Spinazzola



Assist: 48' Calabria



Ammoniti Tomori, Loftus-Cheek, Paredes, Lukaku.



Espulso: Tomori per somma di ammonizioni.



ROMA: Rui Patricio; Mancini (80' Pagano), Smalling, LIorente; Celik (70' Spinazzola), Paredes (70' Bove), Cristante, Aouar (31' Pellegrini), Zalewski, Belotti, El Shaarawy (70' Lukaku). All.: Mourinho.



MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (64' Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud (70' Pobega), Leao. All.: Pioli.



Arbitro: Rapuano