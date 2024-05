Redazione Calciomercato

, con calcio d'inizio alle ore 13 italiane in diretta tv sui rispettivi canali tematici ufficiali. Per l'occasione si ricorda il doppio ex, scomparso 30 anni fa. De Rossi non ha portato i nazionali, dall'altra parte in panchina c'è Daniele Bonera al posto di Stefano Pioli in attesa dell'arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Assenti Maignan, Bennacer, Chukwueze, Pulisic e Leao.ROMA (3-4-3): Svilar; N'Dicka, Smalling, Huijsen; Angelino, Aouar, Bove, Llorente; Dybala, Abraham, Baldanzi.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Kalulu, Gabbia, Florenzi; Adli, Pobega; Jimenez, Reijnders, Theo Hernandez; Giroud.