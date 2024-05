Roma-Milan, attesi 60 mila spettatori domani a Perh

20 minuti fa



Milan e Roma si affrontano in amichevole in Australia per chiudere definitivamente la stagione 2023/24: una partita già programmata da tempo che si disputerà all’Optus Stadium di Perth alle ore 13.00 italiane. Nonostante le tante assenze i tifosi australiani hanno risposto in massa all'evento tanto è che sono attesi circa 60 mila spettatori. Un grande successo considerato che per il concerto della famosissima cantante Taylor Swift nel 2018 erano stati venduti "solo" 48 mila biglietti, a prezzi va detto decisamente maggiori.