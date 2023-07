Boulaye Dia è stato riscattato dalla Salernitana, ma nel suo contratto è presente una clasuola rescissoria da 25 milioni che agita il mercato attorno a sé. Milan, Roma e Fiorentina ci stanno pensando anche se quella stessa clausola ha una deadline oltre la quale si dovrà trattare per forza con il club campano per acquistare l'ex-Villarreal. È il 20 luglio, giorno in cui ufficialmente scadrà la clausola di rescissione..