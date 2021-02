Più per il(a meno quattro dall’Inter) che per la(distante nove punti dalla vetta), ma comunque ancora in corsa teorica per disputare una volata pur partendo da lontano.Chi vuole smentire il mio pronostico (il titolo lo vincerà l’) questa sera deve raccogliere tre punti e sperare (secondo me, invano) che i nerazzurri ne perdano con il rinatodi. Tuttavia, anche se l’Inter vincesse, com’è logico che sia,. Lo dicono le prestazioni e lo ribadiscono i risultati, sia in Italia (cinque sconfitte e quattro vittorie) che in Europa (due pareggi striminziti e sofferti). Secondo me è arrivato il momento del redde rationem. La squadra ha dato e avuto più di quanto fosse nelle sue possibilità, è stata spinta da un vento propizio fino a quando hanno retto uomini fondamentali (Lo ripeto: non si tratta solo di risultati., è diventato troppo prevedibile e ha diminuito il movimento senza palla. C’è qualcuno che invoca il cambio del sistema di gioco (difesa a tre) ma, oltre che snaturarsi, il gruppo perderebbe tempo ed energie alla ricerca di meccanismi ed equilibri nuovi o poco conosciuti.La squadra vista contro la Stella Rossa, al di là del turnover, c, dando via libera all’Inter che, in caso di successo, andrebbe a più sette. Al contrario la Roma resterebbe a meno 9 dalla capolista, ma ritroverebbe tutta la consapevolezza mancata finora contro le grandi o le pari grado.E’ vero che tra i giallorossi non ci sarà, però è probabile che non avrebbe comunque cominciato dal primo minuto, visto che, a torto o a ragione, gli preferisce. Dzeko sarebbe potuto entrare a partita in corso e però la forza della Roma, almeno a parer mio, risiede ine in, cioè quelli che giocano dietro la punta. Sia perchè sanno servire assist prelibati, sia perché sono essi stessi in grado di segnare.Il Milan, ancora una volta, dovrà rinunciare aa beneficio diche non è ancora il centrale adatto per un top club. Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic giostreranno dietro Ibrahimovic, ma il problema è in difesa.. Serve un reparto più aggressivo e che, se vuole mettere molti metri tra sé e la porta, sappia pressare in avanti e fare della compattezza il primo requisito, esattamente quel che è mancato con l’Inter.La Roma ha assenze importanti in difesa () e uno dei centrali sarà Cristante che, per quanto duttile, è pur sempre un adattato. Può essere un punto debole.Probabile che, prima di sbarcare al festival di Sanremo, voglia sedare le polemiche con una grande prestazione, cioè con un gol, utile magari a rimettere la squadra sulla strada giusta dopo un periodo più nero che grigio.. Niente pressioni. Se non sarà per lo scudetto, ci si gioca un piazzamento nei primi quattro e perdere ancora contro una grande farebbe male alla classifica e all’umore.