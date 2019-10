È Roma-Milan il match clou della nona di campionato. La sfida arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, i giallorossi sono alle prese con una lunga serie di infortuni – già 14 da inizio stagione con Fonseca cha ha a disposizione solo 17 giocatori – i rossoneri hanno già cambiato allenatore e accumulato un forte ritardo in classifica. Con 1 sola vittoria nelle ultime 4 giornate, la marcia dei capitolini per il quarto posto ha subito un brusco rallentamento, l’obiettivo è dunque vincere per non perdere altro terreno e, secondo gli esperti l’obiettivo è alla portata: la Roma parte favorita a 2.20, come si legge in una nota, anche al Milan però servono i 3 punti per smuovere la classifica, la prima vittoria di Pioli sulla panchina rossonera vale 3.25 mentre il pareggio si gioca a 3.40. Divisi gli scommettitori, il 40% ha optato per il successo dei padroni di casa, il 34% sul blitz rossonero all’Olimpico. Con l’infermeria piena, scelte obbligate per Fonseca che però non farà a meno di Dzeko in attacco. Il bosniaco, seppur acciaccato, è pronto a fare gli straordinari ed è anche un forte indiziato al gol, a 2.50. In casa Milan, c’è aria di ballottaggio tra Piatek e Leao. Il polacco è tornato al gol su azione con il Lecce e sembra in vantaggio, la sua rete si gioca a 3.00 mentre la marcatura del portoghese è a 3.75.