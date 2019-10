Continua la nona giornata di Serie A. Dopo le sfide del pomeriggio in programma c'è il big match dello Stadio Olimpico delle 18 tra Roma e Milan..Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



ROMA – MILAN

ORSATO

MANGANELLI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI



27'-MANATA DI DZEKO A MUSACCHIO A PALLA LONTANA - Dzeko prende per il collo Musacchio a palla lontana, ma Orsato non prende provvedimenti nei confronti dell'attaccante giallorosso.



16' ANNULLATO GOL A PAQUETA' - Il Milan trova il gol con Paquetà, servito in verticale da Kessié: Il brasiliano era però in fuorigioco, gol annullato.