è la partita che completa il programma domenicale dell'undicesima giornata di Serie A., coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero.della sezione di Bergamo, che potrà contare sul supporto dell'Avar De Meo.Calciomercato.com analizzerà gli episodi più importanti e discussi nel corso dei 90 minuti.Krunic perde una palla in uscita dopo una leggera spinta di Felix, sul prosieguo(il primo era arrivato per un intervento in ritardo su Zaniolo).. Maresca indica subito il dischetto, ma viene invitato dal Var Mazzoleni per un tocco del pallone del giocatore brasiliano: dopo la on field review, il direttore di gara conferma la decisione in campo, in quanto il possibile fallo su Ibrahimovic viene giudicato antecedente al contatto col pallone.lancio in profondità di Kjaer per l'attaccante rossonero, che controlla col petto e incrocia verso la porta di Rui Patricio ma partendo leggermente più avanti.: Ibrahimovic, che parte in posizione irregolare, prolunga per l'attaccante portoghese, che salta con un pallonetto Rui Patricio e la deposita in rete, ma Maresca ferma tutto. Valutazione corretta quella del primo assistente, perché Ibra è leggermente più avanti rispetto a Mancini quando riceve il pallone.