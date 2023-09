Per moltialla Roma è stato il colpo di mercato, quella trattativa che ha caratterizzato la seconda parte della sessione estiva di trattative. I tifosi giallorossi erano entusiasti dell'arrivo dell'attaccante belga e non vedevano l'ora di vederlo in campo; ieri,nell'anticipo della terza giornata di campionato contro il Milan. Una partita non fortunatissima per i giallorossi che hanno perso 1-2 (gol di Giroud, Leao e Spinazzola), ma è stata anche la prima volta per Lukaku con la maglia della Roma.- Prima della partita l'ex attaccante dell'Inter è stato presentato allo stadio Olimpico tra l'abbraccio dei suoi nuovi tifosi: "E' questo il tuo Colosseo - ha annunciato lo speaker - e questo il tuo popolo". Romelu è entrato in campo dal tunnel vicino alla Curva Sud, ad accompagnarlo fuochi d'artificio, applausi e cori. Tra i fischi dei milanisti.