Sfida già cruciale nonostante sia solo la nona giornata: alle ore 18 presso lo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi di Paulo Fonseca, al rientro in panchina dopo la squalifica, affrontano il Milan di Stefano Pioli, alla sua seconda panchina con i rossoneri dopo l'esordio con pareggio contro il Lecce, in una partita già decisiva in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Davanti vanno forte e le due squadre, per un motivo o per l'altro, sono già attardate e non possono più sbagliare: i capitolini sono reduci da due pari e un ko nelle ultime quattro gare e sono assolutamente in emergenza con ben sette infortunati (Under, Mkhitaryan, Diawara, Pellegrini, Zappacosta, Cristante e Kalinic) e uno squalificato (Kluivert), che obbligano il tecnico portoghese a una rivoluzione in formazione, per provare ad accorciare dal gruppo di testa. I meneghini invece hanno perso quattro partite su otto e sono già all'ultima chiamata, ma vincendo appaierebbero proprio gli avversari.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Milan è imbattuto da tre partite contro la Roma in Serie A (2V, 1N) - non arriva a quattro di fila senza sconfitte contro i giallorossi nella competizione dal 2005. Roma e Milan hanno pareggiato sei delle ultime 11 sfide di Serie A disputate all'Olimpico: completano il parziale tre successi giallorossi e due rossoneri. Sono 13 i punti conquistati dalla Roma finora: i giallorossi non collezionavano così pochi punti nelle prime otto giornate di campionato dal 2011/12 (11 in quel caso). La Roma non ha vinto nelle ultime due gare interne di campionato (1N, 1P) e non arriva a tre partite casalinghe di fila senza successi in un singolo campionato da gennaio 2018. Il Milan, fermato sul 2-2 dal Lecce nell’ultimo turno di campionato, non pareggia due match di fila in Serie A da febbraio (anche in quel caso la seconda partita la giocò all’Olimpico contro i giallorossi). Il Milan ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P), tanti successi esterni quanti nelle precedenti sette (1N, 4P). Il Milan è la formazione con più rigori parati nei top-5 campionati europei 2019/20 (tre), mentre solo il Mallorca (cinque) ha concesso più rigori agli avversari rispetto ai rossoneri (quattro) La Roma ha subito un solo gol nelle tre partite di questa Serie A con Chris Smalling e Gianluca Mancini in campo (rigore di João Pedro), mentre ne ha concessi nove nelle cinque disputate senza almeno uno dei due. L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha segnato tre gol contro il Milan in Serie A, ma nessuno di questi è arrivato nei 206 minuti disputati all’Olimpico contro i rossoneri. L’attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha segnato un gol in ognuna delle sue tre partite giocate all’Olimpico in Serie A: due contro i giallorossi, con le maglie di Genoa e Milan, una alla Lazio, con la maglia del Genoa.



FORMAZIONI UFFICIALI



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Perotti; Dzeko.



Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu.​



