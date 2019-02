Dopo gli anticipi di ieri e le gare del pomeriggio, e in attesa delle due partite del Monday Night, continua oggicon il big match dello Stadio Olimpico trailsfida cruciale in ottica quarto posto, con la squadra di, reduce dall'umiliazione per 7-1 di Firenze in Coppa Italia e dalla clamorosa rimonta subita in campionato a Bergamo dopo quattro vittorie di fila, che deve asolutamente vincere per scavalcare i rossoneri e portarsi quarta, ma soprattutto per salvare la panchina del tecnico. Dal canto suo il Milan diè in un ottimo periodo: martedì è arrivata la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo il 2-0 rifilato al Napoli e in Serie A i rossoneri sono reduci da quattro risultati utili di fila (2 vittorie e 2 pari), che li hanno portati in zona Champions a quota 35 punti. All'andata a San Siro furono i rossoneri a spuntarla per 2-1, con le reti di Kessie e Cutrone al 90'. Sfida nella sfida quella tra i due bomber: da una parte Edin, autore di una doppietta a Bergamo dopo mesi di digiuno, dall'altra Krzysztof, appena arrivato a Milano ma già autore della decisiva doppietta in Coppa Italia e a quota 13 in campionato.Il Milan ha vinto le ultime due gare di Serie A giocate contro la Roma: i rossoneri non ottengono tre successi di fila in campionato contro i giallorossi dal 1996. La sfida tra Roma e Milan non termina in pareggio in Serie A da gennaio 2016: da allora quattro vittorie giallorosse sono state seguite da due successi rossoneri. Nelle ultime cinque sfide all’Olimpico in campionato tra Roma e Milan non si sono mai registrati più di due gol complessivi: due vittorie della Roma, due pareggi e un successo rossonero nel parziale. Per la prima volta in questo campionato la Roma è rimasta imbattuta per quatto partite consecutive (3V, 1N) e in questo parziale ha sempre segnato almeno due gol. Il Milan è la squadra che ha subito meno gol in Serie A da inizio dicembre ad oggi (solo tre in otto partite). In questo match si sfidano il miglior attacco nei primi tempi di questa Serie A (la Roma, a 21) con la seconda miglior difesa nel corso della prima frazione (il Milan, cinque reti subite, dietro solo alle tre dell’Inter).La Roma conta cinque marcatori differenti in questa Serie A nati a partire dal 1/1/1996, nei cinque maggiori campionati europei ne contano di più solo Lipsia e Borussia Dortmund (entrambi sei). L’attaccante del Milan Patrick Cutrone ha segnato in entrambe le ultime due gare di campionato giocate contro la Roma: quella giallorossa è l’unica squadra a cui ha segnato in almeno due match di Serie A- L’attaccante polacco Krzysztof Piatek ha segnato in entrambe le sue presenze allo stadio Olimpico, nel girone d’andata sia contro la Lazio che contro la Roma. L’attaccante della Roma Edin Dzeko, che ha realizzato una doppietta nell’ultimo match contro l’Atalanta, non va a segno in due gare consecutive di Serie A da ottobre 2017.Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Schick, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Paquetà, Kessie, Bakayoko; Suso, Piatek, Calhanoglu.