Roma-Milan, 37esima giornata di Serie A

Tutto pronto per Roma-Milan, scontro diretto per continuare a sognare un posto nelle coppe internazionali che siano Champions o Europa/Conference League.Tre punti separano le due squadre in classifica: i giallorossi di Claudio Ranieri sono sesti con 63 punti (-1 Juventus e Lazio) mentre i rossoneri di Sergio Conceicao (reduci dalla sconfitta contro il Bologna nella finale della Coppa Italia) di punti ne hanno 60 e arrivano da tre vittorie consecutive in campionato.: -: Svilar; Celik, Mancini (C), Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulè, Shomurodov.. Ranieri.

: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Jimenez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez.. Conceicao.: Piccinini.: -: -