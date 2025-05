Getty Images

Roma-Milan, MOVIOLA LIVE: gomitata a Gimenez, rosso a Gimenez con il VAR

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Roma-Milan, match valido per la 37esima giornata di Serie A.



ROMA-MILAN h. 20.45



Arbitro: Piccinini

Assistenti: Carbone - Del Giovane

Quarto ufficiale: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi



25' - Mancini spende il fallo per fermare la ripartenza di Joao Felix: giallo per il difensore della Roma.



21' - MILAN IN DIECI, ESPULSO GIMENEZ! Il VAR richiama l'arbitro Piccinini per una gomitata dell'attaccante messicano sul petto di Mancini, dopo on field review il direttore di gara estrae il rosso diretto per il giocatore rossonero.