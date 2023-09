Roma-Milan, calcio d'inizio alle 20.45, è il secondo anticipo della 3ª giornata di Serie A: la gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. I giallorossi sono ancora a secco di vittorie, dopo il pareggio contro la Salernitana è arrivata la sconfitta di Verona. I rossoneri invece vogliono andare alla sosta con il terzo successo di fila, dopo quelli contro Bologna e Torino.



LE ULTIME - Rebus attacco per Mourinho, da valutare le condizioni del nuovo arrivato Lukaku che può andare in panchina. Ballottaggio Celik-Kristensen a destra, in mezzo confermato Aouar. Pioli invece non cambia ed è intenzionato a puntare sullo stesso undici visto nelle prime due uscite.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Pellegrini, Belotti.



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.