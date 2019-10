Come riporta Martín Castilla alla “CNN Deportes” è il Racing Avellaneda ad avere il nome di Pastore sulla lista per il mercato. A convincerlo potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio italiano, Diego Milito: l’ex Inter è attuale segretario tecnico della squadra nella quale ha anche chiuso la sua carriera. I due hanno avuto anche un’esperienza insieme in Nazionale: nel 2010 parteciparono al Mondiale in Sudafrica agli ordini di Maradona. Adesso i ruoli si invertiranno: Milito cercherà l’assist per Pastore, che ha ancora voglia di essere decisivo.