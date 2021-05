Tra i tanti 'in bocca al lupo' arrivati in queste ore a Josè Mourinho a proposito della sua prossima avventura sulla panchina della Roma c'è anche quello di un suo grande ex giocatore, Diego Milito.



Intervistato da Sky Sport, El Principe ha valutato così il ritorno in Serie A del tecnico portoghese: "E’ una cosa molto positiva per l’intero calcio italiano. Non mi aspettavo tornasse in Italia così però lui ama il vostro Paese e il vostro campionato".



Sulla scelta di approdare sulla panchina giallorossa, Milito ammette che, pur augurandogli ogni bene, spera che almeno Mourinho possa non dare troppi dispiaceri alle sue vecchie squadre: "Personalmente mi sarebbe piaciuto un suo ritorno all’Inter ma gli auguro sempre di fare bene ovunque. Magari meno contro l’Inter e contro il Genoa nel mio caso, però gli faccio un grande in bocca al lupo. Sono sicuro che farà molto bene alla Roma".