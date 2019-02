Antonio Mirante, portiere della Roma, parla in zona mista dopo la vittoria sul Chievo: "La Roma fuori dalla crisi? Non lo so. Sinceramente abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alle precedenti occasioni dove siamo stati in vantaggio e ci siamo fatti riprendere. Stasera non è stato così, siamo stati una squadra solida. Questo è importante per noi perché per ambire alla posizione che vogliamo ottenere bisogna ritrovare quella solidità che ci è mancata. Cosa è scattato dopo il 7-1? Questa è una squadra che ha orgoglio. È stata una lezione per noi e speriamo di averla accantonata bene".