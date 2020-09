Antonio Mirante, portiere della Roma, ha parlato a Sky Sport: "Fa piacere giocare, anche se di fianco a me c'è un portiere fortissimo. Io e Pau abbiamo un rapporto eccezionale, lavoriamo insieme per portare a casa punti. Dzeko? L'ho visto tranquillo, è stata una settimana particolare ma è un giocatore fortissimo e ha l'esperienza per affrontare questi momenti".