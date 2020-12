Antonio Mirante è intervenuto a Radio Radio dall’Istituto Spallanzani, dove è stato testimonial dell’iniziativa promossa da Roma Cares riguardante la. Queste le sue parole:Sicuramente ieri è stata una partita approcciata alla grande, con attenzione, mentalità e qualità. Essere tre a zero dopo un quarto d’ora è stato un ottimo inizio, ma la squadra ha avuto una maturità da apprezzare. Siamo in un buon momento, la squadra da tempo ha mostrato segnali di crescita mentale. Napoli è stato un incidente che ci può stare in un percorso del genere.Ho preso una contusione alla mano, non è nulla di grave. Sono in fase di recupero ma per precauzione non abbiamo voluto rischiare.Dipenderà tutto dal cammino che faremo. L’Europa League è una competizione difficile, anche lo scontro con il Braga non dovrà essere sottovalutato. Dovremo preparare bene soprattutto la gara di andata. Giocando di giovedì abbiamo meno energie, il mister però è stato in gamba a gestire la rosa. In campionato stiamo andando bene, dobbiamo continuare a lavorare forte e ad avere la mentalità giusta. Non c’è più il fattore campo, tutte le squadre possono metterti in difficoltà. Ieri è la dimostrazione che se approcci bene le partite puoi mettere in difficoltà tutti.Si superano i limiti allenandoci sempre al massimo, ma non vale solo per me ma anche per i compagni. E’ un bene per la Roma avere una rosa competitiva, perché tutti siamo convinti e ben alleanti.