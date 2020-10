Il portiere della Roma Antonio Mirante ha concesso un'intervista a Sportweek, nella quale ha parlato anche della sua inaspettata titolarità davanti a Pau Lopez: "Io con Fonseca non ho mai parlato, non mi aspettavo di essere titolare alla prima di campionato. So di avere accanto un portiere bravo, giovane, ambizioso e che la Roma ha pagato parecchio, 28 milioni. Futuro? Ho il contratto in scadenza, non farò problemi neanche su questo. Io mi vedo ancora giocatore per più di qualche anno".