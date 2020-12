Antonio Mirante non salterà solo la Sampdoria. Il problema muscolare al flessore accusato nell'ultimo match lo costringerà a stare fuori più a lungo. Lo fa sapere oggi il Corriere dello Sport, che entra nel dettaglio della situazione: l'’infortunio muscolare di Mirante spalancherà la porta a Pau Lopez almeno per le prossime partite di campionato contro Sampdoria, Crotone e Inter (out anche Spinazzola, Bruno Peres dovrebbe avere una nuova chance sulla fascia sinistra facendo la staffetta con Calafiori): tre match in una settimana nei quali lo spagnolo si gioca tutto. Difficile dunque rivedere prima Mirante tra i pali della Roma.