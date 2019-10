Antonio Mirante, portiere della Roma, titolare contro il Wolfberger, ha parlato così a Roma TV: "Farsi trovare pronti quando si gioca poco deve essere l’emblema di tutti: era l’occasione per far rifiatare chi gioca sempre, giocando ogni 3 giorni è impensabile far giocare sempre gli stessi. Ci alleniamo bene in settimana per essere sempre pronti ad ogni evenienza. Ci tenevamo a vincere oggi, sarebbe stato un bel colpo anche in virtù del pareggio dell’altro match. Loro sono stai bravi e noi non siamo stati molto lucidi. Domenica abbiamo una partita importante e dobbiamo farci trovare pronti. Ci aspettavamo una squadra che stava bene fisicamente, non l’abbiamo sottovalutata, loro hanno pressato per tutta la partita, noi non siamo stati bravi a cambiare gioco ed eludere il loro pressing: questo ci ha penalizzati. Nonostante questo abbiamo avuto tante occasioni, questo vuol dire che la squadra ha qualità. Se seguiamo il mister possiamo toglierci delle soddisfazioni”.