Non solo Cragno, ormai a un passo. La Roma, che sabato affronterà proprio il Cagliari, ha fatto passi in avanti importanti pure per Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, infatti, avrebbe messo in pole i giallorossi. Ora sta ai due club trovare un accordo che non superi i 40 milioni magari con l'inserimento di alcuni giovani tra cui il cartellino di Luca Pellegrini (già in prestito a Cagliari) e i prestiti di Riccardi e Pezzella.



LINEA AZZURRA - I due possibili acquisti sardi prefigurano un mercato dalle forti tinte azzurre. Oltre a loro, infatti, la Roma punta Tonali del Brescia, Mancini dell'Atalanta e Izzo del Torino. E anche la panchina sarà italiana: in corsa il sogno Conte, Sarri e uno tra Giampaolo e lo stesso Ranieri.