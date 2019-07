, il consulente coi super poteri delladi Pallotta, partirà oggi per Londra dove incontrerà la dirigenza del. Obiettivo della chiacchierata ovviamente il cartellino diIl belga ha detto sì alla Roma e accetterebbe un quadriennale da 3 milioni più bonus a stagione. La clausola da 28 milioni è ritenuta esagerata dalla Roma visto il contratto in scadenza 2020 quindi Baldini proverà a limare almeno 8 milioni.Nella chiacchierata però si parlerà pure diche piace da tempo al Tottenham. La dirigenza londinese è pronta ad offrire 4. Un'offerta da oltre 60 milioni che potrebbe far vacillare la Roma pronta poi a investire quei soldi per Higuain e Almendra. Da convincere il ragazzo che preferisce la Juve, e occhio a un inserimento del Manchester United.​A Londra c'è ancheregista ivoriano (ora al Fulham, retrocesso in Championship) già allenato da Fonseca nella stagione 2014-15, quando entrambi militavano nel Paços Ferreira. Il suo profilo, però, è scivolato in secondo piano rispetto a quello di Almendra del Boca pur restando gradito alla Roma così come quello di FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com