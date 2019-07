La Roma fa sul serio per Toby Alderweireld. Il difensore del Tottenham è diventato il primo obiettivo del club giallorosso, che ha preso tempo per Gianluca Mancini, che comunque resta obiettivo vivo, concreto e non alternativa. Con forza, quindi, i capitolini vanno sul centrale belga: è pronta la missione di Petrachi e Baldini.



PRIMA PETRACHI... - Prima parte: il direttore sportivo giallorosso incontra, oggi, l'agente del calciatore, Soren Lerby, lo stesso del 'napoletano' Mertens: in scadenza di contratto con gli Spurs tra un anno, la Roma è pronta a mettere sul piatto un'offerta contrattuale importante.



... POI BALDINI - Poi tocca a Baldini, che, dopo il summit di mercato di Siena con Pallotta e Petrachi, è pronto a volare a Londra per trattare con il Tottenham. Oggi l'agente, poi il club inglese: la Roma fa sul serio per Alderweireld. E affronta la missione con cauto ottimismo.