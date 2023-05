Filtrano buone notizie in casa Roma, a due giorni dalla finale di Europa League che si disputerà a Budapest contro il Siviglia. Il grande dubbio - che sta tenendo banco nella mente di Mourinho - riguarda la presenza di Paulo Dybala, per l’ultimo atto di quest’edizione della seconda massima competizione europea. Ma quanto si apprende dall’allenamento odierno a Trigoria, sembrano esserci delle novità importanti sulle sue condizioni.



COSA FILTRA – Dopo che nella giornata di ieri, il numero 21 giallorosso si era allenato in gruppo forzando un po’ i carichi di lavoro, ecco che quest’oggi, Dybala non ha accusato alcun dolore né fastidio alla caviglia – dopo la botta subita da Palomino ormai più di un mese fa contro l’Atalanta - svolgendo l’intera seduta insieme a tutto il resto della rosa a disposizione per lo Special One. Resta da capire, ovviamente, se il tecnico della Roma deciderà di schierare il campione del Mondo sin dal 1’ – sarebbe la prima da titolare dallo scorso 13 aprile, match contro il Feyenoord in quel di Rotterdam – o se tenerlo a riposo per la prima parte della sfida decisiva ed usufruire, dunque, del suo talento solo a partita in corso. Ma almeno dalla panchina, Paulo Dybala vuole far parte della spedizione giallorossa, decisa a lottare per conquistare il secondo trofeo europeo consecutivo.