Dopo la brillante stagione con l'Atalanta che può culminare con l'accesso alla prossima Champions League; Giampiero Gasperini è il primo obiettivo di mercato della Roma. Per il dopo Ranieri, infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, si raffredda la pista Sarri mentre per avvicinare l'allenatore della Dea convincento Percassi a lasciarlo partire, i giallorossi potrebbero offrire un contratto a Gollini.