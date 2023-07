La Roma cerca un centrocampista per completare la mediana. Ne scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, secondo il quale mister Mourinho sta meditando di impostare la squadra sul 3-5-2. Dopo aver aggiunto qualità con l'arrivo di Aouar a parametro zero, ora Tiago Pinto lavora per prendere una mezzala di dinamismo e forza fisica. Il primo nome è quello di Marcel Sabitzer, già cercato l'estate scorsa: l'obiettivo di portarlo nella capitale in prestito con diritto di riscatto.