Tra Aouar e il Lione è già finita da tempo. Le incomprensioni relative alla trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nell’estate del 2023 hanno portato a una frattura difficilmente sanabile.Tra le squadre in corsa c’è anche la Roma di Mourinho: Pinto stravede per questo talento che può fare diversi ruoli tra mediana e trequarti e fiuta quello che può essere un grande colpo a costi contenuti.riconoscendo un valore economico per il cartellino al Lione. Nelle prossime settimane è previsto un confronto tra Pinto e gli agenti del classe 1998 per capire se si può arrivare a un’intesa economica sull’ingaggio in tempi brevi. La tentazione è forte, i giallorossi provano il colpo Aouar.