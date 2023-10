Il “miracolino” di riavere Smalling in panchina nella trasferta di Cagliari non è riuscito. L'inglese è rimasto in infermeria per guarire totalmente dal problema tendineo-muscolare che lo affligge da tempo. Ora l’obiettivo è di aggregarsi al gruppo e allenarsi con continuità a ridosso della ripresa. Manca ormai dal 17 settembre, ha saltato sette partite in totale aprendo l’emergenza difensiva che si è poi aggravata con l’infortunio di Llorente. Entrambi proveranno a recuperare per il Monza.