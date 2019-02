Ha destato molto scalpore ieri sera a Milano la presenza della giovane promessa della Roma Nicolò Zaniolo al ristorante “Il Kaimano” nella centralissima Brera. Come riporta Il Giornale non l’ex giocatore nerazzurro, passato alla Roma dall’Inter nell’operazione che ha portato Nainggolan alla corte di Spalletti, c’erano il padre e due persone che parlavano animatamente in spagnolo. Non è chiaro se fossero emissari di qualche squadra interessata al giovane Zaniolo o se fossero semplici amici del padre e del giocatore, reduce dalla vittoriosa trasferta a Frosinone e su cui ha messo gli occhi mezza Europa. Real Madrid compreso.