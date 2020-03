Fino a un mese il riscatto di Mkhitaryan sembrava lontanissimo. Oggi, dopo l'ultimo mese da urlo dell'armeno, però le cose sono cambiate. Roma e Arsenal sono al lavoro per trovare una soluzione. La Roma, dopo aver già sborsato 3 milioni per il prestito, vorrebbe chiudere per un totale di 20 milioni e quindi versandone altri 17 nelle casse dei Gunners. L'Arsenal, invece, ne vorrebbe almeno 8 di più.