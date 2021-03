La Roma e Mkhitaryan ancora insieme dopo qualche dubbio. Il club giallorosso ha deciso infatti di accontetare le richieste economiche di Henrikh offrendogli un prolungamento contrattuale fino al 2023 proprio come aveva richiesto recentemente l'agente Mino Raiola. Il rinnovo automatico di una stagione era infatti scattato un mese fa grazie alla 25° presenza raggiunta dall'armeno proprio come stabilito la scorsa estate.



DETTAGLI - Mkhitaryan, preso a parametro zero in estate dopo la risoluzione con l'Arsenal, aveva preso tempo proprio perché riteneva troppo breve la durata del contratto visto il rendimento stagionale e vista la possibilità di offerte dall'estero. Il rischio era quindi di perdere l'attaccante più prolifico della rosa a parametro zero. La Roma ha allungato di un ulteriore anno il contratto mentre lo stipendio resterà sui 3,5 milioni a stagione. La firma del numero 77 giallorosso potrebbe arrivare già dopo la doppia sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk e garantirebbe alla Roma di avere a disposizione l'armeno fino alla soglia dei 35 anni.