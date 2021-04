Oggi a Trigoria Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato individualmente insieme a Kumbulla, Zaniolo ed El Shaarawy. Ma i due calciatori potrebbero comunque far parte della trasferta di Amsterdam. L’inglese e l’armeno oggi durante l’allenamento hanno forzato, sperando di riuscire a recuperare la forma in tempo per la sfida. Domani ci sarà il provino decisivo anche se difficilmente i due potranno partire titolari.