L'armeno, all'ultima ora dell'ultimo giorno utile per il rinnovo automatico sul tavolo da gennaio, aveva comunicato ieri sera al club la volontà di continuare insieme. Oggi è arrivata l'ufficialità cheSenza rinnovo automatico legato alle presenze di Micki che avrà comunque potere di stabilire un nuovo contratto qualora le cose dovessero andare bene.Le cifre sono leggermente più alte rispetto al previsto: 4L'armeno tornerà quindiforse per questo ha deciso di testare un solo anno. L'accordo è arrivato oggi con Raiola, e si è parlato tra le righe pure di Donnarumma anche se la strada è in salita. L'ufficialità è arrivata attraverso i canali social del club: "Micki resta in giallorosso". ​ L'armeno ha poi condiviso il video della Roma scrivendo:Poi il comunicato sul sito ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Henrikh Mkhitaryan ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2022".Il 32enne armeno ha commentato così il tanto atteso rinnovo:e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma!”. Attraverso i canali ufficiali della Roma arrivano anche le parole: “Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di proseguire la sua esperienza alla Roma. Come ha già dimostrato in campo, le sue qualità saranno molto importanti per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione”.