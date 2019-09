Henrik Mkhitaryan, nuovo calciatore della Roma, ha parlato al termine della gara tra Armenia-Italia, vinta per 1-3 dagli azzurri. Queste le sue parole a Rai Sport: "Sull'1-1 abbiamo anche avuto la possibilità di vincerla. Abbiamo dato il massimo però l'Italia è una squadra superiore e siamo soddisfatti di quanto fatto. L'espulsione? Non voglio giudicare l'operato dall'arbitro. Hanno saltato entrambi per colpire il pallone ma, ripeto, non voglio giudicare l'operato dell'arbitro".

Di seguito altre dichiarazioni, riportate da La Gazzetta dello Sport: "Ho parlato un po’ con Florenzi, ma avremo modo di dirci molto di più quando arriverò a Roma. Florenzi è stato il primo della Roma a inviarmi un messaggio quando sono stato acquistato. Le polemiche su Lukaku e il razzismo nel calcio italiano? Non mi piace parlare di queste cose. Arrivo in Italia con entusiasmo, intanto stasera ho preso le misure ai difensori della Serie A...".