La firma tra Mkhitryan e la Roma ancora non c’è ma da qualche ora filtra maggiore positività rispetto al pessimismo del pomeriggio. Dopo tanto silenzio, infatti, Miki ha sciolto le riserve verso le 22,30 e il suo entourage ha contattato la Roma. "Non firmiamo, ma nemmeno vogliamo andarcene". Questo il senso della telefonata. Domani ci saranno sviluppi, nulla è ancora precluso. Mkhitaryan studierà ulteriormente il biennale (più uno a facile condizioni) da 3,5 milioni a stagione proposto una settimana fa. Il silenzio totale e quindi il non accettare la proposta avrebbe portato alla fine del rapporto. Nonostante la deadline per il rinnovo automatico scada effettivamente alle 23,59 di oggi quindi si andrà comunque avanti in questi giorni per arrivare alla firma. Le ultime indiscrezioni rivelano di una nuova formula: annuale più secondo anno legato alle presenze a quasi 4 milioni a stagione.