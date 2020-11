Al termine della partita di Genova tra Genoa e Roma, Henrik Mkhitaryan ha parlato così a Dazn: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione e abbiamo sbagliato, meno male che abbiamo segnato prima di andare nello spogliatoio. Ringrazio i miei compagni per la bella partita, nel secondo tempo abbiamo mostrato personalità e abbiamo vinto la partita nonostante qualche difficoltà”.



Dzeko ti aveva detto di segnare?

“Ho parlato con Dzeko e mi ha detto che dovevo segnare. Abbiamo bisogno di lui, speriamo torni prestissimo, ogni giocatore è importante per noi”.



Può essere un anno di crescita per te? Hai più continuità.

“L’anno scorso quando sono arrivato non era facile per me entrare in condizione dopo qualche infortunio. Meno male che ora sto facendo bene, sono continuo, mostro le qualità che ho e ringrazio i miei compagni perché mi aiutano”.



Potete arrivare a quello che puntate?

“Se parliamo della squadra sì, abbiamo qualità e i giocatori buoni. Possiamo arrivare al livello che vogliamo: lavoriamo bene e tanto, faremo di tutto per arrivare dove vogliamo”.



Cosa ti ha detto Juan Jesus?

“Non so, non è una cosa normale per me che faccio gol e prendo la palla. E’ una tripletta speciale, la devo tenere”.