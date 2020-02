Il nazionale armeno Mkhitaryan vuole convincere la Roma a riscattarlo dall'Arsenal: "I 4 gol segnati finora non bastano. Mi sento meglio, voglio fare di tutto per aiutare la squadra con gol e assist a vincere le partite. Mi dispiace essere mancato in occasioni importanti come il derby o la Juventus, ma ho lavorato tanto per tornare. Ho segnato contro il Bologna, ma avrei preferito vincere la partita. Nel calcio tutto è possibile, anche passare dalla gara con la Lazio ai due k.o. successivi. Un giorno ti senti bene, poi la settimana dopo offri una prestazione diversa. Ora dobbiamo vincere le prossime gare. Conosciamo l'importanza della prossima trasferta di Bergamo con l'Atalanta, dobbiamo vincerla anche se non sarà facile. La squadra ha tanta qualità, dobbiamo lavorare tutti insieme e pensare positivo".