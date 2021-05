Il trequartista armeno Henrikh Mkhitaryan vuole restare a Roma e sembra essersi convinto ad accettare il contratto biennale che gli ha proposto il club giallorosso. Sarebbe arrivato anche l'ok di José Mourinho, con il quale non aveva avuto grandi rapporti ai tempi del Manchester United.



Nei prossimi giorni Tiago Pinto e Alessandro Lucci parleranno di Florenzi. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il PSG non eserciterà il diritto di riscatto per il terzino. Il centrocampista olandese Kevin Strootman che sogna un ritorno nella Capitale e sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio, con il Marsiglia che lo lascerebbe andare volentieri. Il profilo corrisponde a quello che cerca Mourinho in mezzo al campo, ma a Trigoria sui cavalli di ritorno si riflette sempre un po' di più.