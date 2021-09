Henrikh Mkhitaryan, fantasista della Roma, dopo il successo ottenuto contro l'Udinese, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: "Era importante vincere questa sera e portare a casa i tre punti in vista del derby, per essere pronti per la Lazio. L’espulsione di Pellegrini? Abbiamo perso il nostro capitano per il derby, il nostro leader, quello che ci trascina e speriamo non accada più una cosa del genere. Ma non c’era nessun secondo giallo per Lorenzo. Il mister deciderà se posso giocare come seconda punta o come ala, l’importante è dare il mio contributo e vincere le partite".