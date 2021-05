Il futuro di Henrikh Mkhitaryan alla Roma è ancora appeso a un filo. Oggi l’attaccante armeno era a Trigoria e ha parlato a lungo con il gm Tiago Pinto con la supervisione di Mino Raiola. Il giocatore non ha ancora comunicato la volontà di esercitare l’opzione di rinnovo automatico del contratto. Ha tempo una settimana per liberarsi o firmare. Ha chiesto 48 ore di tempo per riflettere ancora e prendere una decisione.



I DUBBI - “Ho ancora una settimana, può succedere di tutto: devo analizzare molto bene le cose, ho 32 anni e ogni scelta può essere decisiva. Non ho ancora sentito Mourinho”, ha detto nell'ultima intervista dopo la partita contro lo Spezia. Mkhitaryan ha preso qualche giorno di tempo, in cui probabilmente parlerà anche con Mourinho. E' tentato dalla volontà di restare a Roma dove lui e la famiglia si trovano benissimo, dall’altra ragiona su soldi e durata del contratto (chiede almeno due anni più uno a 3 milioni) e sulle possibilità di giocare la Champions. Magari col Milan. Al momento però è più probabile una fumata bianca che nera.