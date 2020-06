Al podcast sportivo FUTBOL WITH GRANT WAHLha parlato di come ha vissuto la pandemia, del suo futuro e della ripresa del campionato italiano. L'armeno, arrivato nello scorso mercato estivo alla Roma, è prestito dall'Arsenal:"Ora abbiamo riconquistato un po’ di libertà. È stata dura durante la quarantena, ma grazie a Dio è tutto a posto ora. Non siamo ancora totalmente liberi mentalmente, ma cerchiamo di fare il nostro meglio e guardiamo avanti aspettando di tornare alla normalità.""Non sono cose che vorresti vedere nel 2020. È difficile credere a quello che sta succedendo. L’unica cosa che si può fare è continuare a lottare uniti"."È un momento inusuale, neanche noi sappiamo cosa succederà realmente. Non vediamo l’ora che arrivi il giorno della prima partita, abbiamo voglia di giocare e tornare alla normalità. Le cose non saranno come prima, ma dobbiamo fare il nostro meglio e andare avanti"."Per il club e per la filosofia dell'allenatore. Sono davvero felice di giocare questo tipo di gioco, mi consente di divertirmi"."Penso che stia a noi. Abbiamo la capacità per essere tra le prime quattro, sono sicuro che possiamo farcela. Mancano dodici partite, proveremo a vincerne il più possibile. Alla fine della stagione vedremo se ce l’abbiamo fatta. È difficile, ma credo che tutto sia possibile e faremo il meglio per riuscirci"."Certamente e non solo la prossima stagione, vorrei restare per i prossimi anni. Però ho un contratto con l’Arsenal, non sta a me decidere, ma ai club che devono trovare un accordo. Penso ad allenarmi e giocare bene, non vedo l’ora di sapere cosa succederà ovviamente. Se non resterò a Roma, tornerò all’Arsenal. Non mi lamento, il calcio cambia in fretta e devi essere pronto a giocare ovunque ti trovi. Se non sarà alla Roma tornerò all’Arsenal, altrimenti resterò qui"."Qualche volta è interessante stare con lui, altre volte è difficile. La cosa più importante è che cerca di far felici i giocatori. Se non sono felici, anche lui non è felice. Se uno dei suoi giocatori non è felice in una squadra, lui cerca la soluzione per farlo felice. Ci sono delle situazioni davvero difficili da gestire con lui, ma è normale perché è il migliore nel suo lavoro e lo apprezzo. Mi piace molto lavorare con lui. Ha sempre la risposta pronta".