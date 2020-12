Il centrocampista della Roma Henrikh Mkhitaryan ha commentato a Sky Sport il pareggio contro il Sassuolo, soffermandosi sull'arbitraggio di Maresca: Non voglio parlarne, è sotto gli occhi di tutti quanto è accaduto, basta rivedere le immagini. Non ho rimpianti. Abbiamo giocato molto bene anche in dieci uomini, abbiamo avuto diverse occasioni, alla fine però è arrivato un pareggio. Scudetto? È troppo presto, abbiamo giocato dieci partite. C’è molto equilibrio, le squadre sono in pochi punti. Noi daremo il massimo per poter finire nelle prime quattro".